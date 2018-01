Para Oswaldo, saiu tudo como esperado Aparentando a fleuma de sempre, o técnico Oswaldo de Oliveira apenas confirmou, após a vitória sobre o Mogi Mirim, por 4 a 2, nesta quinta-feira, o que já esperava antes do jogo. Para ele, outra vez, o líder Santos fez um "jogo inteligente, aproveitando bem as chances e garantindo outra importante vitória". Mas o técnico fez algumas ressalvas aos jogadores durante o intervalo. Segundo o treinador, o time precisava ter mais atenção para "matar o jogo", uma vez que tinha domínio em campo. Herói do jogo, ao marcar dois gols no final do jogo, o atacante Douglas estava eufórico: "Acho que fui feliz, mas aproveitei bem os espaços que o Mogi Mirim nos deu lá na frente". Ele agradeceu ao técnico pela chance e disse que os gols foram resultado dos seus treinamentos durante a semana. Agora, Douglas espera ter uma chance como titular. Esta foi a primeira vez que ele entrou no time neste ano. "E não poderia ser mais legal", disse o atacante que substituiu Robinho aos 43 minutos do segundo tempo. Logo no primeiro lance, recebeu um corta-luz de Ricardinho e marcou. Depois ele foi servido por Deivid e só completou. O Santos, agora, vai se preparar para o clássico local contra a Portuguesa Santista, domingo, às 18 horas, na Vila Belmiro. A expectativa é pela liberação de alguém que possa ocupar a lateral-esquerda. O titular Léo e o reserva Giba estão machucados, o mesmo acontece com Zé Elias que tinha atuado improvisado na posição na vitória sobre a Ponte Preta. Sem alternativa, o técnico improvisou o meia Luiz Augusto no setor. Ele teve uma atuação discreta. Do lado do Mogi Mirim, o técnico José Carlos Serrão reconheceu a superioridade do adversário, mas fez questão de elogiar seus jogadores: "Jogamos como time grande, com personalidade", garantiu Serrão, ressaltando que seu time , no segundo tempo, teve mais fôlego do que o bicampeão brasileiro. "Mas, infelizmente, sofremos dois gols nos contra-ataques, mas é preciso reconhecer que o Santos é um time de altíssima qualidade, principalmente nas finalizações". O Mogi Mirim, agora, vai tentar sua recuperação diante da Internacional, domingo, às 17 horas, em Limeira. O Mogi, com seis pontos, é sexto colocado.