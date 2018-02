Para Parreira, a diferença foi Ronaldo Carlos Alberto Parreira chegou sorrindo na sala de entrevistas do Mineirão. O técnico ressaltou que a vitória do Brasil por 3 a 1 sobre a Argentina, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, dá a tranqüilidade que a seleção brasileira precisava para seguir nas Eliminatórias. Contra o Chile, o Brasil não poderá contar com Zé Roberto, que levou o segundo cartão amarelo nesta quarta-feira. E disse que Ronaldo é o maior atacante do mundo. "E tem gente que ainda duvida da capacidade dele", disse Parreira. "Mais importante que analisar o jogo, vale comentar a satisfação que o torcedor brasileiro vai ter ao despertar nessa quinta-feira. O Brasil é o líder da competição, venceu os argentinos. Não foi um grande jogo, eles também não fizeram nada. A vitória foi supermerecida", comentou o treinador da seleção brasileira. Sobre a defesa, Parreira destacou que os zagueiros se comportaram muito bem. "A defesa se portou muito bem. Eles tiveram algumas chances com Sorín, mas não foram tão intensas. A defesa foi bem." O técnico não deixou de elogiar Ronaldo. E atacou os críticos que insistem em duvidar da capacidade do atacante do Real Madrid. "Só nós não queremos fazer do Ronaldo o maior atacante do mundo. Ele é o maior atacante do mundo. Fez a diferença. Não fizemos um grande jogo, mas conseguimos o resultado. E nós temos o Ronaldo." Parreira também lembrou da importância de Luís Fabiano no esquema da seleção. "Difícil não falar das arrancadas impressionantes do Ronaldo, mas a presença do Luís Fabiano foi muito importante para o Ronaldo poder fazer suas jogadas. O Luís perturbou a defesa deles, teve presença na área. Para quem praticamente estreou na seleção, ele foi muito bem", elogiou. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, destacou a importância da vitória para a boa caminhada da seleção nas Eliminatórias. "Os três pontos que o Brasil ganhou. Isso significa que o Brasil é o primeiro colocado. Vamos ao Chile com a expectativa de repetir o resultado e consolidar a lideranças das Eliminatórias", disse o dirigente. Joseph Blatter, presidente da Fifa, convidado de honra para acompanhar a partida, elogiou a seleção brasileira e fez questão também de enaltecer os argentinos. "No primeiro tempo, a Argentina esteve muito bem. Merecia melhor sorte. No segundo, o Brasil foi muito superior e a vitória foi merecida. Foi um grande espetáculo, digno de duas grandes forças do futebol mundial." Júlio Baptista, que entrou no lugar de Juninho Pernambucano no segundo tempo, disse que o importante foi mesmo a vitória, mas não deixou de elogiar o grande personagem do jogo. "O Ronaldo resolveu", resumiu.