Para Parreira, dez seleções têm chances de ganhar a Copa O treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, sabe que a equipe que dirige não é a única favorita para ganhar a Copa do Mundo, na Alemanha. Consciente das dificuldades que encontrará no Mundial, o técnico listou mais nove seleções capazes de levantar o troféu Fifa em julho. Além disso, acredita que o campeonato terá jogadores em melhor forma do que em 2002. ?A Argentina joga com força, mas nós também o fazemos bem. A Inglaterra tem a melhor equipe desde que ganhou o título, em 1966. A Alemanha sempre é Alemanha, por quem temos grande respeito e não digo isso só por educação. A Itália é uma equipe nova desde que tem Lippi, mais ofensiva e bem organizada?, disse Parreira, em uma entrevista ao semanário esportivo alemão Kicker. O treinador ainda citou forças como a França e a República Checa. ?Desde o retorno do Zidane, a França está mudada e reforçada. Os checos têm uma seleção feita para a competição, em bom estado físico e com boa técnica?, contou o brasileiro, que completou a lista de favoritos com Portugal e Holanda. ?Além disso, é preciso ficar atento às novas potências, como Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos?.