Para Parreira, faltou confiança à seleção Faltou confiança à seleção brasileira diante do Paraguai, nesta quarta-feira à noite, em Assunção. Esta foi a análise do técnico Carlos Alberto Parreira logo após o empate sem gols. ?O Brasil não jogou ao seu estilo. Tentou a ligação direta ao invés de trocar passes e chegar com a bola no campo de ataque.? O treinador também destacou o número excessivo de erros nos passes e a falta de criação de jogadas de ataque. Ao mesmo tempo aprovou o resultado. ?Ganhamos um ponto. É jogo de copa do mundo e vale classificação?, afirmou Parreira, lembrando que o Uruguai foi surpreendido, em casa, pela Venezuela.