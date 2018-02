Para Parreira, o penta é passado "Acabou a festa. O pentacampeonato é passado." Com esses termos, o técnico Carlos Alberto Parreira endossou o pedido de máxima dedicação dos jogadores da seleção a partir do amistoso de sábado com Portugal, no Estádio das Antas, no Porto. Ele conversou 20 minutos com o grupo, logo após o almoço, e, ao lado do coordenador-técnico Zagallo, ressaltou que a seleção tem de se concentrar para passar pelas eliminatórias e chegar ao sexto título mundial. O discurso teve aprovação geral. O atacante Ronaldo reforçou a posição do treinador. "Temos de esquecer o pentacampeonato", disse. Para ele, a cobrança à seleção já começou e é preciso empenho para obter sucesso nas próximas competições. Ronaldo reconhece a expectativa em torno da seleção toda vez que disputa um amistoso, em qualquer lugar do mundo. Numa prova de que a conversa surtiu efeito, o treino da tarde mostrou uma vontade e empolgação que não foram vistas nas últimas partidas. Somente o goleiro Marcos, gripado, não participou do trabalho tático de Parreira. Até Émerson e Gilberto Silva, que só se apresentaram hoje à seleção, correram e se esforçaram como iniciantes. O técnico fez questão de destacar que o título conquistado ano passado no Japão vai marcar pelo resto da vida os campeões. Porém, quis mostrar ao grupo o dinamismo da profissão. "Não podemos parar no tempo." Ele frisou que houve transparência na reunião e citou um artigo publicado hoje no Financial Times, sobre o fim da lua de mel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com metalúrgicos brasileiros, a propósito da primeira greve em seu governo. "O título vai fazer parte do acervo, do arquivo de cada um deles. Mas a prioridade agora é outra." No treino, Parreira cobrou mais atenção na marcação aos adversários e orientou os atletas sobre a posição no meio-de-campo e na zaga. Juan vestiu de início o colete verde, assim como Edmílson, numa pista de que deve ser seu companheiro de defesa no amistoso contra Portugal. Roberto Carlos - O lateral-esquerdo da seleção, muito assediado por fãs e jornalistas estrangeiros, disse que as federações de todo o mundo deveriam olhar mais para os atletas antes de marcar vários amistosos por ano. "Fica muito cansativo para os jogadores." Deixou claro, porém, que quer sempre participar das partidas da seleção e ainda brincou. "Desde que o técnico não mude de idéia e continue me convocando."