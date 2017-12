Para Parreira, o resultado foi normal O técnico Carlos Alberto Parreira não titubeou ao fazer o seu diagnóstico do empate da seleção brasileira por 1 a 1 contra o Peru, em Lima. ?Faltou segurar a bola?, avaliou o treinador para quem o resultado, que tirou do Brasil a liderança das Eliminatórias da Copa de 2006, teve como causa a dificuldade da equipe em colocar em prática o toque de bola. ?Dadas as circunstâncias, o empate foi um resultado normal.? Parreira mostrou-se satisfeito com o desempenho da defesa nas bolas alçadas. ?Mendonza e Pizarro são especialistas no jogo aéreo?, observou o técnico da seleção, que considerou o goleiro Ibañez como o melhor jogador do time comandado por Paulo Autuori. Fora isso, o treinador entendeu que o Brasil teve um número maior de oportunidades de gol em um jogo que foi bastante aberto porque o Peru, como o Brasil, tem vocação ofensiva. ?Se há alguma coisa em que nós erramos foi no passe. Falhamos além do normal.? O volante Gilberto Silva, do Arsenal, foi bem mais crítico quanto ao desempenho da seleção e não escondeu que saiu de campo insatisfeito. ?A gente teve dificuldade para segurar a bola?, observou o jogador. Para ele, no entanto, o time não deve se deixar afetar pelo empate em Lima e pensar em um desempenho melhor no próximo jogo, quarta-feira, contra o Uruguai no Estádio Pinheirão, em Curitiba. No intervalo, o meia Kaká, já dava mostras dos problemas que o Brasil estava passando em campo desde o início da partida. ?Precisamos ir mais para a frente?, dizia o jogador do Milan, já detectando a dificuldade da seleção brasileira em manter a posse de bola no Estádio Monumental de Lima.