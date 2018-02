Para Pelé, Ronaldo possui uma vida pessoal muito confusa Em visita como embaixador da Fifa à cidade chinesa de Xangai, para a realização de um evento promocional da Copa do Mundo 2006, Pelé declarou que o atacante brasileiro Ronaldo, do Real Madrid, sofre "tropeços na carreira por questões não esportivas, devido a uma vida pessoal confusa". "Com todos os seus títulos, Ronaldo demonstrou que é um grande jogador. Mas, ele perdeu este caminho. Poderia ter sido um jogador melhor se não tivesse sido afetado por problemas externos", declarou Pelé, na China. Em entrevista publicada pelo jornal chinês Xangai Daily, Pelé recomendou a Ronaldo ter paciência com a torcida do Real e o advertiu de que uma mudança de equipe, nessa fase atual, seria muito complicado para sua carreira.