Para Picerni, jogos são ?mata-mata? Depois das vitórias sobre Santa Cruz (3 a 1) e Brasiliense (3 a 2), Jair Picerni, treinador do Palmeiras, prepara-se para a mais dura batalha da segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos dois próximos sábados, o adversário será o Sport, segundo ele o time mais técnico da competição. ?Vai ser um autêntico mata-mata?, previu o técnico, ontem. Leia mais no Jornal da Tarde