Para Picerni, Palmeiras está equilibrado Os dias de trabalho na estada em Extrema (MG) não serviram apenas para o técnico Jair Picerni preparar o Palmeiras para a segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi também um tempo de reflexão sobre um trabalho que começou sob tensão, hoje transformada em otimismo. Ao Estado, o técnico falou da trajetória à frente do time do Parque Antártica e do seu projeto para levar à equipe de volta à Primeira Divisão do futebol brasileiro. Leia mais no Estadão