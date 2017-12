Para Pirlo, Nedved é "bom ator e exagera nas faltas" Em entrevista ao jornal checo Sport, publicada nesta terça-feira, o meia italiano Andrea Pirlo acusou o astro da seleção da República Checa, Pavel Nedved, de ser "um bom ator". Pirlo é atleta do Milan, e Nedved, da Juventus - ambas as equipes foram citadas no relatório do promotor Francesco Borrelli, sobre o escândalo de manipulação de resultados do Campeonato Italiano de Futebol, publicado nesta terça. "Ele é um grande jogador. Joga na Itália há muito tempo e, portanto, todos o conhecem. Por isso sabemos que é um bom ator. Ele se joga muito e exagera nas faltas. Espero que isso não aconteça na próxima partida", afirmou Pirlo, autor do primeiro gol marcado pela Itália nesta Copa, na vitória por 2 a 0 sobre Gana. Itália e República Checa se enfrentam na próxima quinta, em Hamburgo. No mesmo horário, mas em Nuremberg, Gana e Estados Unidos completam a terceira e última rodada do grupo E. A Itália lidera a chave, com quatro pontos, ao passo que os checos dividem a vice-liderança da chave com a seleção africana, ambas com três pontos. A equipe dos Estados Unidos tem apenas um ponto, mas ainda tem chances de se classificar para as oitavas-de-final.