Para PM, clássico de domingo é "decisão" Apesar das exigências do Estatuto do Torcedor, o esquema de segurança para o clássico de domingo entre Corinthians e São Paulo, no Morumbi, às 16 horas, não será alterado. ?Cabe aos clubes tomarem as providências necessárias, nós faremos nossa parte. É preciso um tempo de transição e adaptação, com os novos orientadores para as torcidas", diz o coronel Marcos Cabral Marinho de Moraes, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Para garantir a segurança dos torcedores que irão ao clássico, Marinho designou 350 policiais - 220 para trabalhar dentro do estádio e 130 nas adjacências do Morumbi. ?Como estamos no começo do Campeonato Brasileiro, não espero casa cheia. Mas estamos preparados com um forte policiamento efetivo, necessário para um jogo decisivo da competição", explica o policial, que pede para os torcedores vestirem a camisa do time somente dentro do estádio, para evitar brigas nos acessos e na entrada do Morumbi. Para prevenir confrontos, o coronel Marinho reforçou a segurança em pontos estratégicos de conflitos entre torcidas, tomando por base o último jogo entre São Paulo e Corinthians - a final do Campeonato Paulista deste ano, quando o Corinthians venceu por 3 a 2 no jogo final. Os policiais vigiarão as Avenidas Marquês de São Vicente, Rio Branco, Nove de Julho, Francisco Matarazzo e Morumbi, além do Vale do Anhangabaú, das 14 horas às 20h. A divisão da torcida ficou assim: os corintianos ficarão nos setores vermelho e amarelo, com entradas pelos portões 2, 15, 16 e 18. Os são-paulinos ficarão nos setores azul e laranja e entrarão pelos portões 3, 4, 5 e 6. Evitar comprar ingressos de cambistas e procurar chegar cedo ao estádio, principalmente os torcedores que forem de carro, são outras dicas do coronel Marinho, que promete rigorosa revista na entrada do estádio.