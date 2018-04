Para preparador físico, Ronaldinho Gaúcho está perto do ideal

MACEIÓ - No seu terceiro jogo com a camisa do Flamengo, o meia Ronaldinho Gaúcho finalmente conseguiu marcar pela primeira vez com a bola rolando. Contra o Murici, em Maceió, pela Copa do Brasil, o craque fez sua melhor atuação desde que chegou ao clube rubro-negro e abriu o placar para a vitória por 3 a 0.

De acordo com o preparador físico do Flamengo, Antônio Mello, o meia já está muito perto do seu melhor condicionamento: "Ronaldinho evoluiu muito e está perto do ideal. Contra o Murici, foi a sua melhor partida, considerando a parte física. Ele se deslocou, mostrou força, mudou de direção e soube utilizar bem o espaço do campo que é grande", afirmou Mello.

O preparador físico flamenguista faz questão de destacar que Ronaldinho tem uma forma física diferente da que ostentava na melhor fase da carreira. "A redução muito rapidamente do peso pode diminuir a força muscular. Você pode ver que Ronaldinho está muito forte. Não é mais aquele menino magro. E isso nós vamos controlando. Ele está muito bem", analisou.

Nesta quinta-feira, os titulares do Flamengo, comandados por Mello, fizeram um trabalho de relaxamento e descanso muscular, no hotel de Maceió onde está hospedada a delegação rubro-negra. Egídio, Fierro e Negueba, que entraram no segundo tempo, fizeram um circuito de musculação na academia. Os demais jogadores, inclusive Ronaldinho, treinaram na praia.

A delegação do Flamengo chega ao Rio de Janeiro às 22h30 desta quinta-feira. No dia seguinte, farão apenas um treino suave e no sábado um controle da atividade. "Essa recuperação entre os jogos é muito importante. Damos prioridade à alimentação, ao repouso e ao controle da atividade física", finaliza Mello.

