Para presidente do Barcelona, Ronaldinho precisa deixar clube

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, reconheceu que o ex-Jogador do Ano Ronaldinho Gaúcho precisa deixar o clube para reanimar sua carreira. "Ele (Ronaldinho) precisa de um novo desafio. Quando um ciclo termina, é normal que a maioria das partes emblemáticas cheguem ao fim", disse Laporta à televisão catalã TV3, no domingo à noite. "Gostaria que Ronaldinho recebesse uma boa despedida para que seja lembrado por tudo que nos deu e saiba que, se não pôde fazer mais, foi porque as circunstâncias não deixaram." Laporta admitiu que o clube pode ter dificuldades para vender o brasileiro de 28 anos, que sofreu uma série de lesões e problemas físicos nesta temporada, participando apenas de 13 das 28 partidas do time no Campeonato Espanhol. A última vez que Ronaldinho jogou foi na derrota por 2 a 1 para o Villarreal, no dia 9 de março - ele começou a reclamar de dores nos músculos da perna direita logo após, e está fora de ação desde então. O Milan demonstrou interesse no jogador e o irmão e empresário do jogador, Assis, disse que Ronaldinho e Milan chegaram a um acordo. Mas o time italiano disse que não conseguiu chegar a um acordo sobre o preço a ser pago ao Barcelona. Ronaldinho chegou ao Barcelona em 2003, revivendo imediatamente a moral do clube, que não ganhava um título importante desde 1999. Ele ajudou o Barça a vencer títulos espanhóis em 2005 e 2006, além da Liga dos Campeões. Laporta disse também que o time decidiu rejeitar a possibilidade de designar José Mourinho como treinador e escolheu o ex-jogador Pep Guardiola para substituir Frank Rijkaard na função, porque o ex-treinador do Chelsea não serviria para o Barcelona. "Decidimos que, se Frank não continuasse, então escolheríamos Guardiola porque o Pep possui a humildade necessária", disse Laporta. "Não pensamos em treinadores como Mourinho ou (Rafa) Benitez, que são muito bons treinadores, mas não servem para o Barcelona. Então, dissemos a Rijkaard que deixaríamos Guardiola assumir o seu lugar." Laporta negou que o ex-jogador e treinador Johan Cruyff tenha vetado a indicação de Mourinho, mas admitiu que ele deu sua opinião sobre o português. "Houve conversas privadas entre mim e ele e eu não vou revelá-las. O que posso dizer é que Cruyff é um grande simpatizante de Pep." O Barcelona não ganhou nenhum troféu nas últimas duas temporadas. Eles ficaram em terceiro lugar no Campeonato Espanhol nesta temporada, 10 pontos atrás do Villarreal e 18 atrás dos campeões do Real Madrid.