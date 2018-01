Para quem vai ao clássico, paciência São-paulinos e corintianos decididos a acompanhar o clássico deste domingo no estádio devem contar com uma dose extra de paciência. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) espera a presença de 55 mil pessoas e preparou medidas para organizar o tráfego dos torcedores, das 13 horas às 20 horas. A Operação Entrada incluí inversão das Avenidas João Jorge Saad, Giovanni Gronchi e Morumbi, além de interrupção da Rua Engenheiro Oscar Americano, o que pode provocar lentidão no trânsito local. E quem deixou para comprar ingressos no último momento deve ficar atento. Na sexta-feira, um problema com os computadores da empresa IngressoFácil, atrapalhou a emissão de entradas. Antes disso, foi o processo de impressão dos tíquetes, no momento da compra, que causou atrasos e filas nos pontos-de-venda. Nada impede, portanto, que novas panes atrapalhem a vida do torcedor antes do jogo.