Para reforçar ataque, Santos está entre Finazzi e Amoroso O Santos está negociando com representantes de Finazzi, artilheiro da Ponte Preta (11 gols no Paulistão), e de Amoroso, dispensado pelo Corinthians na semana passada. E um deles deverá ser o reforço para o ataque santista nas oitavas-de-final da Copa Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro. Apesar das negociações, os dirigentes do Santos não estão autorizados pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, a falar sobre o assunto antes da conclusão de uma delas. No momento, a contratação de Finazzi é a que parece ser a mais viável, por ter um salário menor do que o de Amoroso e também porque a Ponte Preta dá sinais de ter desistido de renovar o seu contrato. "Não vamos entrar em leilão e nem cobrir proposta de nenhum grande clube. O momento da Ponte Preta não permite que façamos loucuras", disse o presidente do clube de Campinas, Sergio Carnielli, em entrevista coletiva na quarta-feira. O contrato de Finazzi com a Ponte terminará no fim do Campeonato Paulista. O procurador do jogador, Wilson Rezende, confirma que até o momento não houve acerto com nenhum clube. "Continuamos abertos às propostas", revelou. No começo do ano, o técnico Vanderlei Luxemburgo teria indicado Amoroso ao Santos. A informação foi dada pelo procurador do jogador, Nivaldo Baldo. Ele não esconde que o destino do jogador só não será a Vila Belmiro caso se confirme uma proposta do futebol norte-americano. "Não podemos tratar de nada antes de o Corinthians assinar a rescisão do contrato de Amoroso", explicou Nivaldo Baldo. Enquanto isso, o Cruzeiro, que chegou a anunciar o interesse na contratação do atacante para o Campeonato Brasileiro, já desistiu da idéia. O Santos só não contratou um centroavante até agora porque apostava na total recuperação de Jonas e Fabiano, que iniciaram bem a temporada passada, mas depois sofreram graves contusões. Jonas ainda tenta readquirir a confiança e Fabiano foi submetido a uma artroscopia - por isso, provavelmente terá o seu nome trocado na relação dos jogadores inscritos na Libertadores. Assim, a contratação de um reforço para o ataque virou prioridade para o Santos, que sonha com o bicampeonato paulista e o tri da competição continental.