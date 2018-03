Para reformas, clubes querem dinheiro Os clubes, principalmente aqueles que foram contra a rebelião de terça-feira, prometem correr para se adequar às exigências do Estatuto do Torcedor, mas ?exigem? ajuda do governo para pôr em prática as reformas necessárias nos estádios. O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, lembrou que as leis na Europa são rígidas com os clubes, mas que o governo dos países disponibiliza verba para as agremiações. O diretor de Futebol são-paulino, Juvenal Juvêncio, afirmou, ontem, que o São Paulo vai ?tentar viabilizar com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) financiamento para melhorias no Morumbi?. E já fez até pedido informal para encontro com líderes do Governo Federal, contou. Leia mais no O Estado de S. Paulo