Para Ribéry, Portugal jogará melhor do que o Brasil Confiante após a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, nas quartas-de-final da Copa do Mundo, o meia Franck Ribéry disse que Portugal, rival da França na semifinal, será um adversário mais difícil do que a seleção brasileira por que o time de Luiz Felipe Scolari "se posiciona melhor na defesa." "Espero uma partida mais difícil, mais até do que contra o Brasil. Porque é uma semifinal e porque Portugal quer chegar na final, assim como nós. Portugal se posiciona melhor defensivamente que o Brasil e também tem bons jogadores no ataque, como Cristiano Ronaldo, que não tem medo. Também tem Pauleta, que conhecemos bem, Figo, Deco...", disse o meia. Além de falar sobre o próximo adversário, na entrevista coletiva desta segunda-feira, Ribéry ainda cometeu algumas gafes. "Pedro Pauleta (do Paris Saint German) é um dos melhores jogadores franceses. Perdão, um dos melhores atacantes do Campeonato da França". Já o técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari, ganhou uma nova função. "Ele é um grande jogador, atuou em grandes equipes", disse Ribéry, que avisado do engano, se corrigiu. "Sinto muito, me confundi de pessoa". A semifinal entre Portugal e França acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Munique. Os portugueses podem chegar a sua primeira final de Copa, enquanto os franceses podem fazer a sua segunda.