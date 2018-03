Para Ricardo Rocha, São Paulo precisa superar soberba dos últimos anos

O coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, quer que o São Paulo deixe para trás a soberba dos últimos anos para voltar a ser competitivo no futebol nacional. Em entrevista ao SporTV, ele se mostrou otimista de que o trabalho sendo realizado pela diretoria tricolo vai recolocar o time na disputa de títulos.

+ Parceria de Aguirre com Jardine renova esperança de um ano sem sufoco no São Paulo

"Houve uma queda enorme dentro de campo. Se olhar titulos nos últimos anos, é muito pouco (apenas um, a Sul-Americana de 2012)", disse o dirigente. "O que o São Paulo tem? Um pouco de soberba também, de achar que nunca vai acontecer. 'A gente vai chegar lá um dia'. Não, não chega. O futebol mudou, é dinâmico. O São Paulo ficou um pouco para trás. Mas mesmo assim, tem uma estrutura maravilhosa e vai melhorar cada vez mais."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confiante, Ricardo pediu paciência ao torcedor de que a equipe vai voltar a lutar por coisas grandes. "Estamos fazendo um trabalho de pouco tempo", disse, em refência à atuação do trio formado com o executivo de futebol Raí e o superintendente de relações institucionais Lugano. "Pedimos um pouco de paciência ao torcedor."

O São Paulo se prepara para tentar garantir sua classificação à final do Campeonato Paulista. Nesta quarta, joga em Itaquera depois de vencer os rivais por 1 a 0 no Morumbi, no último domingo.