Para Riquelme, Argentina não pode errar contra o México O meia argentino Juan Román Riquelme disse, nesta sexta-feira, que sua seleção não pode se dar ao luxo de cometer erros diante do México, na partida pelas oitavas-de-final, em Leipzig, neste sábado. "É uma equipe dura, que atua muito bem e que tenta jogar um futebol muito bonito. No ano passado, eles complicaram muito o jogo na Copa das Confederações e, por isso, temos de entrar em campo muito concentrados e preparados". Um dos destaques da seleção argentina que terminou em primeiro lugar no grupo C, Riquelme alertou: "Devemos ter em mente que não podemos cometer erros porque, do contrário, voltaremos para casa. Mas acreditamos que vamos nos sair bem". Para o jogador do Villarreal, a Argentina superou uma etapa difícil na primeira fase e, por essa razão, "a classificação tem um sabor ainda maior". Ao destacar as virtudes da equipe, Riquelme disse que os jogadores respeitam o estilo argentino de jogar futebol. "Buscamos sermos protagonistas dos jogos e tentamos ganhar, sempre, independente do rival. Acho que o grupo está muito bem. Na partida contra a Holanda, vários jogadores que ainda não tinham jogado se apresentaram bem e mostraram que o time mantém um estilo de jogo e não sente a falta de nomes". Aos 28 anos, o jogador assegurou que está muito contente de poder realizar um de seus grandes objetivos, que é jogar numa Copa, e que sonha jogar a final da Copa. "Isso seria muito bonito".