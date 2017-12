Para Rivaldo, o pior já passou A primeira temporada no Milan esteve longe de ser a dos sonhos de Rivaldo. Problemas pessoais (separou-se da mulher, que veio embora para o Brasil com os dois filhos), a condição de reserva na reta final da Copa dos Campeões e as críticas que recebeuo levaram a ficar um bom tempo em silêncio, sem dar longas entrevistas. Mas agora ele resolveu falar. Leia mais no Jornal da Tarde