Para Roberto Carlos, Brasil tem obrigação de vencer Gana O lateral-esquerdo Roberto Carlos disse neste sábado que o Brasil chega para enfrentar Gana, terça-feira, em Dortmund, com a obrigação de vencer o jogo e se classificar para as quartas-de-final da Copa, enquanto os adversários jogam como franco-atiradores. "O Brasil está aqui para ser campeão, enquanto Gana está feliz por participar. Eles mesmo falam que estão orgulhosos por enfrentar o Brasil", afirmou o jogador, na chegada para o primeiro treino após a vitória por 4 a 1 sobre o Japão, quinta-feira, que confirmou a seleção no primeiro lugar do Grupo F. Roberto Carlos, no entanto, diz que a obrigação de vencer não é ruim. "É ótimo isso, porque sabemos que fazemos parte de uma seleção que tem chances de ser campeã", explicou. O discurso foi respaldado por outros jogadores. "Não podemos mais errar", disse o capitão Cafu. "Sem dúvida Gana tem menos responsabilidade, a do Brasil é maior", fez coro o volante Emerson. "A gente precisa jogar cada vez melhor", completou o zagueiro Lúcio.