Para Roberto Carlos, experiência ajudará o Corinthians

A elevada média de idade dos jogadores contratados pelo clube, segundo ele, não será problema para o Corinthians brilhar na próxima temporada. Além do lateral, chegaram Tcheco, de 33 anos; Iarley, de 35; e Danilo, de 30. E ainda tem Ronaldo e William, ambos de 33 anos.

"Já joguei em vários times que tinham jogadores com mais de 30 anos. E conseguimos títulos. No Real Madrid, nós ganhamos o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões, a Copa do Rei... Isso não me preocupa. É dentro de campo que temos de responder", afirmou o lateral. "Temos um ano para demonstrar o que significa a experiência mesclada com a juventude".

O objetivo principal do Corinthians, que entra em seu ano de centenário, é a conquista do inédito título da Copa Libertadores da América. Além da competição continental, o time jogará o Campeonato Paulista e o Brasileirão.