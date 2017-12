Para Robinho, torcedor espera que seleção atue bem sempre O atacante Robinho afirmou, nesta terça-feira, durante entrevista no Castelo Lerbach, em Bergisch Gladbach, que entende os motivos das críticas dos torcedores com o futebol apresentado pela seleção brasileira nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo. "Graças a Deus, nós acostumamos mal o torcedor brasileiro. Ele sempre espera um espetáculo, temos que jogar bem sempre. O nosso futebol é o melhor do mundo e eles (torcedores) vão cobrar espetáculo", disse. O jogador do Real Madrid ressaltou a importância de a seleção já ter conquistado a classificação às oitavas-de-final com as vitórias sobre Croácia e Austrália. "O mais importante que aconteceu foi a vaga nas oitavas. Pior seria ter dado espetáculo e ter perdido os jogos", contou o atacante, que deverá novamente começar na reserva contra o Japão, nesta quinta, em Dortmund. "Agora, a gente tem que crescer no decorrer da competição", completou. Depois do treinamento desta terça, em Bergisch Gladbach, a seleção fará somente mais um treino antes da partida contra os japoneses. Será nesta quarta, já no Westfalenstadion, em Dortmund, que servirá como reconhecimento do gramado. A seleção brasileira precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo F e fazer o confronto das oitavas-de-final novamente em Dortmund.