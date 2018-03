Para Róger Guedes, Atlético-MG ganha na qualidade do passe com entrada de Cazares

O atacante Róger Guedes analisou nesta quarta-feira as mudanças no Atlético-MG com a entrada de Cazares na vaga do meio-campista Otero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time alvinegro enfrenta o Uberlândia nesta quinta-feira, às 19h15, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

+ Com Otero suspenso, Larghi dá oportunidade a Cazares no Atlético-MG

"Muda que a gente ganha mais qualidade no passe ali no meio de campo. O Cazares busca mais o jogo, como um terceiro volante. Então, acho que isso vai nos ajudar na posse de bola", comentou o jogador.

A presença do equatoriano entre os titulares será a única novidade em relação à equipe que perdeu o clássico para o Cruzeiro por 1 a 0 no domingo, também pelo Estadual. O técnico Thiago Larghi manterá o trio ofensivo com Erick, Róger Guedes e Ricardo Oliveira.

Na lista de relacionados para a partida, o atacante Carlos, com um problema no joelho direito, ficou de fora e Alerrandro entrou em seu lugar. O jogador ainda passaria por exames nesta quarta-feira para saber a gravidade do problema.

O Atlético-MG ocupa a quarta colocação no Estadual com 12 pontos. A parte intermediária da tabela está tão embolada que, dependendo da combinação de resultados, o time pode garantir a classificação para a próxima fase ou terminar a rodada fora do grupo dos oito classificados.

Como será a única equipe a jogar na quinta-feira, o elenco do Atlético-MG entrará em campo sabendo se precisará vencer para garantir a vaga ou retornar ao G8. Para Róger, a motivação para um ou outro objetivo é indiferente.

"Não muda muito saber. A gente tem que ir lá para vencer o jogo porque precisamos da vitória. A equipe está preparada para esse jogo e espero que a gente saia com os três pontos", finalizou o atacante.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton.

Laterais: Patric, Samuel Xavier e Fábio Santos.

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva e Maidana.

Volantes: Arouca, Elias, Adilson e Gustavo Blanco.

Meias: Tomás Andrade e Cazares.

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Luan, Marco Túlio, Alerrandro e Ricardo Oliveira.