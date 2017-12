Para Roger Machado, Atlético-MG jogou 70 minutos de 'bom futebol' em estreia

A atuação não foi das melhores, mas o Atlético Mineiro venceu a primeira partida oficial do ano, contra o América de Teófilo Otoni, por 1 a 0, sábado, na abertura do Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Roger Machado festejou o resultado e disse que seu time jogou bem por um tempo e meio.

"Vencer sempre é importante, ainda mais na estreia. A construção da vitória se deu em cima de muito esforço, dedicação. Iniciar a trajetória vencendo, saindo de uma pré-temporada, é importante. Atuando bem, melhor ainda. Hoje foi um misto, 70 minutos de bom futebol, de um jogo apoiado, construindo com tranquilidade", afirmou o treinador.

Ele minimizou o cansaço demonstrado pelos atletas na reta final da partida no Independência. "A gente tinha feito só um amistoso, é natural que os atletas sintam. Foram dois tempos distintos. Até os 25 minutos do segundo tempo a gente controlou a partida", avaliou.

Agora o Atlético passa a pensar na estreia na Copa da Primeira Liga, nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro. O clássico será o primeiro em anos com as torcidas divididas no estádio. Pelo Estadual, o próximo duelo será no sábado, contra o Tombense.