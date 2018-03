Para Roger, quarta é o jogo da sua vida O lateral que substituirá Kléber quarta-feira custou ao Corinthians muito menos do que o bicho que receberá em caso de vitória contra o River. Roger chegou ao Parque São Jorge em maio do ano passado, por menos de mil reais. "Eu era profissional do São Caetano e ganhava R$ 300 por mês. Como faltavam só dois meses para terminar o meu contrato, a multa ficou bem pequena. Meu procurador pagou e eu troquei os juniores do São Caetano pelo juniores do Corinthians". E quarta-feira substitui Kléber, um dos principais jogadores do time. Não resiste ao chavão. "É o jogo mais importante da minha vida. Só espero que consiga fazer tudo o que o Kléber faz e ajudar o Corinthians a garantir essa classificação para as quartas-de-final". Ele diz que está muito preparado para o jogo. "Não é de hoje, não. Estou pronto para jogar. Sempre sonhei com um jogo desses e não vou decepcionar. Aliás, prefiro entrar em uma partida assim, dá para aparecer mais, do que em jogos normais, que pouco valem". Há diferenças de estilo entre Kléber e Róger. O reserva explica. ?Ele tem aquela perfeição de fazer o cruzamento na cabeça do nosso atacante. Eu prefiro encarar o adversário e ir para cima. Se estou no mano a mano, arrisco bastante. Se eu chego no fundo, cruzo. Geralmente é um cruzamento rasteiro, ou à meia altura. Para conseguir um cruzamento como o de Kléber, eu preciso de uma folga na jogada. Se o marcador se recuperou e está em cima, fica mais difícil". É um longo caminho a percorrer, mas Roger encara o jogo de quarta como um grande primeiro passo. "É uma partida muito importante para o Corinthians e para mim também. O time do River é bom, não é de dar pancadas, eles têm um estilo muito solto. Acho que dá para eu me preocupar com a marcação e depois ainda apoiar. Vou para jogar futebol, sem aceitar provocação de ninguém. Não vou dar bobeira". Se fizer isso, terá feito mais do que o titular Kléber, que não resistiu ao clima nervoso do jogo em Buenos Aires e acabou expulso. O que deu a chance de o jogador de mil reais entrar em campo e sonhar com o início de um futuro grandioso. "Acho o Kléber sensacional, um dos melhores laterais que existem. Ele já merecia um lugar na Seleção Brasileira. E é lá que eu quero chegar também".