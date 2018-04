Para Rogério Ceni, faltou "macheza" Entre os jogadores do São Paulo, o mais aborrecido de todos com a derrota para o Vasco de virada, sem dúvida, foi o goleiro Rogério Ceni, que deixou o gramado do Morumbi furioso. "Não é possível o que aconteceu não dá para se conformar. Acho que faltou inteligência e macheza", desabafou o jogador. "Todo mundo tem de dar algo mais de si e, se para alguns as coisas estão boas como estão, para mim não."