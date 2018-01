Para Rogério Ceni, São Paulo não merecia derrota Os jogadores do São Paulo deixaram o gramado do Estádio Jalisco lamentando, é claro, a derrota para o Chivas, mas ressaltando que o time jogou de igual para igual contra os mexicanos. "Fizemos um bom primeiro tempo, tomamos dois gols nas duas jogadas que eles fizeram. Não foram em lances de bola rolando, mas em cruzamentos. Jogamos bem, mas infelizmente perdemos", disse, em entrevista à Rádio Globo, na entrada do vestiário. Na saída de campo, o zagueiro Lugano, que falhou no gol de empate do Chivas, foi tirar satisfação com os jogadores do time mexicano, mas a confusão foi prontamente abafada pelos policiais. O próximo compromisso do São Paulo pela Libertadores será no dia 5 de abril, no Morumbi, contra o mesmo Chivas.