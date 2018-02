Para Rogério Ceni, vitória sobre a Ponte foi importante Se a Ponte Preta tivesse alguém para ajudar Finazzi no ataque, o São Paulo poderia até ter passado algum sufoco no jogo deste sábado, no Morumbi. Como não tem, o time tricolor apenas jogou para o gasto, poupando-se para a partida de quarta-feira contra o Necaxa, no México, pela Libertadores. O time de Muricy Ramalho venceu a equipe campineira em ritmo moderado, sem correr riscos. Fez 1 a 0 com Hugo aos 25 minutos de jogo e depois só administrou. Vitória justa de um time seguro. ?Jogamos bem, foi um resultado importante?, disse o goleiro Rogério Ceni. ?Ganhamos moral para o jogo no México?, exagerou o ala Jadílson. A vitória colocou o São Paulo na liderança provisória do Paulistão e praticamente eliminou as chances de classificação da Ponte Preta. No domingo, o time tricolor pode voltar a ser superado pelo Santos, que enfrenta o Ituano, em Itu. ?Vamos dar uma secadinha no time deles?, brincou Jadílson. Preocupado com o desgaste, que viaja neste domingo para o México, Muricy poupou no segundo tempo Jadílson, Hugo e Aloísio - três dos destaques da equipe na vitória sbre a Ponte. Ilsinho, principalmente no segundo tempo, também brilhou - e ainda ganhou o amarelo que queria, para poder ?zerar? contra o São Caetano, quando estará com a Seleção. O ala viaja com o São Paulo para o México e depois segue para a Suécia, onde se apresenta a Dunga para os amistosos contra Chile e Gana. O volante Josué, também convocado, nem jogou nesta sábado - reclamou de dores musculares e foi vetado pelos médicos. Muricy escalou o curinga Hernanes e o time ficou bem ofensivo. O artilheiro Foi pela esquerda que o único gol do jogo saiu, aos 25 minutos. Após boa jogada de Jadílson, a bola sobrou para Hugo, que se livrou de dois marcadores e chutou forte, no canto esquerdo do goleiro Denis. Foi o sexto gol de Hugo na temporada. É o artilheiro isolado do São Paulo este ano. ?Quando vim do Grêmio, nem imaginei que me tornaria goleador. Minha expectativa era substituir bem o Danilo. Felizmente, tenho feito gols. É gratificante saber que estou ajudando?, disse Hugo.