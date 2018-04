Para Rogério, França é insubstituível A transferência do atacante França para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, está cada vez mais próxima. Porém, mesmo antes dela se concretizar oficialmente, o goleiro do São Paulo Rogério Ceni foi contundente ao analisar a iminente saída do artilheiro. ?Hoje, no atual cenário do futebol e do clube, o França é um jogador insubstituível?, afirmou, categórico. Para Rogério, as características que fazem o companheiro ter essa definição são a habilidade, o bom posicionamento na área e o poder de finalização. ?Não vejo alguém que reúna todas elas ao mesmo tempo.? Enquanto França parece se despedir, quem já tem o retorno confirmado ao Tricolor é o meia Souza. ?Ele vai se apresentar no dia 14?, garantiu o diretor de Futebol, José Dias, satisfeito com o rendimento do atleta no Atlético-PR. Já as negociações com a Portuguesa sobre o zagueiro Émerson estão paradas. Enquanto a Lusa quer vender, o São Paulo deseja prorrogar o empréstimo.