Para Rojas, São Paulo pensa como um grupo O São Paulo não é apenas um time formado por onze jogadores, mas já pensa e age como um grupo. Este é o balanço do técnico Roberto Rojas baseado no seu próprio retrospecto à frente do elenco, com apenas uma derrota (3 a 2 para o Santos, na Vila Belmiro) em 11 jogos e, agora, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. A vitória sobre o Guarani foi a terceira consecutiva e o técnico acredita que vai dar a tão sonhada tranqüilidade que faltou no Morumbi no primeiro semestre. "Ninguém nasce sabendo e acho que aos poucos vou ganhando experiência no comando", comentou Rojas, lembrando que o time "está pensado no grupo, porque temos 25 jogadores e cada um tem que aproveitar a chance quando ela aparece". Sobre o jogo ele lembrou que optou por congestionar o meio campo para dificultar a troca de passes e a velocidade do adversário. "O Marquinhos arma todas as jogadas do Guarani e precisávamos nos cuidar no setor", justificou. Ele reconheceu que o time enfrentou dificuldades, no primeiro tempo, diante das triangulações dos bugrinos, principalmente pelo lado direito com Ruy, Simão e Rinaldo. "No intervalo nós acertamos o posicionamento e não corremos tantos riscos". Para o próximo jogo, contra o São Caetano, sábado no Morumbi, o técnico não terá o volante Adriano e o meia Gustavo Nery, ambos com três cartões amarelos. Por outro lado, terá à disposição o lateral-esquerdo Fabiano e o meia Kaká, que cumpriram suspensão. Além de Luís Fabiano que deve ser liberado pelo departamento médico. O meia Ricardinho, que deixou o jogo na metade do segundo tempo, sentiu dores na perna esquerda, mas foi substituído apenas por precaução. O goleiro Rogério Ceni considerou a vitória importante "porque aqui são sempre jogos difíceis e equilibrados". Em princípio, ele aprovou a arbitragem, garantindo que os dois gols bugrinos anulados - de Ruy e de Wagner - foram corretamente invalidados. Bem tranqüilo, ele até brincou: "Ainda bem que o Fábio Simplício jogou com a inspiração do Luís Fabiano", disse se referindo ao fato dele ter usado a camisa número nove.