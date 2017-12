Para Ronaldinho, desta vez a França não vai surpreender Em artigo publicado nesta quinta-feira, no jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, Ronaldinho Gaúcho assegurou que a equipe do Brasil é madura e que a França não vai surpreender os jogadores brasileiros, como na final da Copa de 1998. "Contra Gana, mostramos que sabemos ganhar os jogos. Este é um Brasil maduro. Sabemos como jogar as partidas e marcar os gols quando precisamos". Com relação ao adversário da seleção brasileira nas quartas-de-final, o jogador do Barcelona mostrou confiança. "A França é uma equipe que conhecemos bem e não vai nos surpreender. Eu não estava naquela equipe de 1998, mas os que estiveram ali nos contaram o que aconteceu. Agora, não será a mesma coisa". Ronaldinho falou ainda sobre as seleções classificadas para a disputa da fase de quartas da Copa. "As equipes com tradição em Mundiais são as que continuam. Muitas dessas partidas equilibradas são decididas com o escudo e a tradição. Muitas vezes é mais importante ter um jogador veterano, que ganhou um Mundial, e que saiba como conquistá-lo novamente". O camisa 10 do Brasil não se mostrou preocupado com as críticas à sua atuação pela seleção. "Gostaria de marcar um gol nesta Copa, mas isso não é uma obsessão. Minha função na equipe é outra. Faço o que o treinador me pede. Estou aqui para ajudar o Brasil a ganhar o Mundial". Brasil e França disputam partida válida pelas quartas-de-final neste sábado, às 16 horas (horário de Brasília), em Frankfurt.