Para Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo será o melhor do Mundial Ronaldinho Gaúcho acredita que Ronaldo será a grande estrela da Copa e classifica como "ridículas" todas as críticas que escuta sobre seu companheiro de seleção, assim como as que circulam sobre Cafu e Roberto Carlos. "Ronaldo vai ser o melhor jogador do Mundial", disse o jogador do Barcelona, em entrevista publicada nesta terça-feira na revista esportiva alemã Kicker. "Ele vai fazer os gols que faltam para se tornar o maior goleador de todos os tempos. Só faltam três para chegar a 15, mas ele vai marcar mais". Com relação às críticas aos outros dois jogadores, em virtude da idade avançada, Ronaldinho afirma que "é ridículo duvidar de Cafu ou de Roberto Carlos, depois de tudo o que eles conseguiram". O melhor jogador do mundo não deixa dúvida de que acha que o Brasil é o favorito para conquistar o título, mas ressalta que, para chegar lá, os brasileiros terão de vencer uma série de partidas contra seleções com as quais será necessário ter muito cuidado. "A Austrália está ainda mais forte e tem jogadores que atuam no futebol europeu, com experiência, gente dura e que com disciplina conseguiram eliminar o Uruguai. Os japoneses já nos causaram problemas na Copa das Confederações e, ainda por cima, o técnico Zico nos conhece de memória. E a Croácia sempre foi uma equipe forte". Com relação a sonhos para o futuro, Ronaldinho garantiu que não conquistou tudo o que queria no futebol e foi taxativo: "quero ganhar ainda muito mais títulos, tanto com o Brasil como com o Barcelona".