Para Ronaldinho, renovação será natural Depois de quase um mês de férias no Brasil, o meia Ronaldinho Gaúcho chegou à Espanha, nesta terça-feira, e não quis falar muito sobre sua possível renovação de contrato com o Barcelona até 2010 ou 2014. O brasileiro desembarcou em Madri para compromissos comerciais antes de se reapresentar ao clube catalão. ?Só posso dizer que estou muito contente com o contrato e que é preciso deixar que as coisas aconteçam naturalmente?, disse Ronaldinho, que tem contrato assinado até junho de 2008. O Barcelona está oferecendo uma renovação até 2010 com opção de ser ampliado ano a ano por quarto temporadas até 2014. O meia brasileiro revelou que está muito ansioso para voltar aos treinamentos com seus companheiros, mas não confirmou se participará da série de partidas amistosas no Japão. Perguntado sobre a possível contratação de Robinho pelo rival Real Madrid, Ronaldinho desejou-lhe sorte. ?Espero que as coisas sigam muito bem para ele e que possa dar muitas alegrias a todo mundo que gosta de futebol porque é um grande jogador. É um grande amigo e é dos melhores", afirmou.