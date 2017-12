Para Ronaldo, Brasil 'tem o necessário' para passar em 1º no grupo na Copa

O Brasil não tem do que reclamar após o sorteio das chaves da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Se podia encarar um "grupo da morte", enfrentando nomes como Espanha ou Inglaterra, a seleção terá como adversários na primeira fase do torneio a Suíça, a Costa Rica e a Sérvia.

+ Brasil enfrenta a Suíça, Costa Rica e Sérvia na fase de grupos

+ Argentina pegará a Islândia, Croácia e Nigéria na Copa

+ Alemanha cai em grupo da morte na busca pelo penta mundial

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Cristiano Ronaldo iniciará caminho contra algoz velho conhecido

+ Baixe a tabela da primeira fase da Copa do Mundo

O sorteio foi acompanhado de perto por dirigentes da CBF, integrantes da comissão técnica da seleção e até alguns ex-jogadores. Entre eles, estava Ronaldo, que considerou o grupo favorável para o Brasil.

"Todos os grupos são equilibrados, mas estamos muito contentes com o nosso. Temos tudo que é necessário para terminar na primeira colocação", considerou o ex-jogador após a cerimônia.

A seleção brasileira vai estrear no Grupo E da Copa no dia 17 de junho, diante da Suíça, em Rostov. A segunda partida será contra a Costa Rica, dia 22, em Zenit. E o duelo final será com a Sérvia, dia 27, em Moscou.

Se Ronaldo aprovou a chave do Brasil, o mesmo pode ser dito de Maradona com a Argentina. Um dos protagonistas do sorteio, o ex-jogador considerou bom o Grupo D, que, além do seu país, conta com Islândia, Croácia e Nigéria. O ídolo, porém admitiu que o time argentino precisa evoluir se quiser fazer bonito no Mundial.

"O grupo da Argentina é bastante acessível", considerou Maradona após sortear a última bolinha. "Mas a seleção tem que melhorar. Não pode jogar tão mal como vem fazendo", encerrou, lembrando que a Argentina suou para passar nas Eliminatórias Sul-Americanas e só conseguiu a vaga na última rodada.