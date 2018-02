Para Ronaldo, só faltou título em 2004 Ronaldo chegou nesta quinta-feira ao Brasil. Depois de participar de um evento em São Paulo, promovido por um de seus patrocinadores, o astro do Real Madrid terá agora alguns dias de descanso com a noiva Daniela Cicarelli, com quem se casará em fevereiro. E aproveitará esse período para esfriar a cabeça, depois dos resultados ruins de sua equipe no Campeonato Espanhol - ocupa apenas o 5º lugar e tem sido vaiada pela torcida. Apesar dos seguidos fracassos do Real, que, em 2004, não faturou nenhum título, Ronaldo se diz satisfeito com o que conseguiu na temporada. E ressalta, principalmente, o desempenho pela seleção brasileira. "Para mim, 2004 foi bom, só faltou um título pelo Real Madrid", declarou Ronaldo. "Tive um ano fantástico pela seleção brasileira, fiz muitos gols (contra a Argentina, por exemplo, marcou três)." Para 2005, ele espera um pouco mais de sorte com o Real e mantém o pensamento de ultrapassar os 30 gols no Campeonato Espanhol - fez 8 até agora -, embora reconheça que o título nacional seja tarefa complicada - o Barcelona disparou na liderança. "Estamos cometendo alguns erros durante os jogos, precisamos melhorar", admitiu Ronaldo. A entrevista coletiva de Ronaldo, nesta quinta-feira, em uma casa de shows de São Paulo, contou com um coadjuvante de primeira linha: Kaká. "A temporada foi excelente, foi bom ter conseguido ser campeão italiano e com boa participação", afirmou o meia do Milan.