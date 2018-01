Para Roque Citadini, contratação de Abel Braga é loucura Enquanto o time cumpria tabela no Campeonato Paulista contra o América, importantes conselheiros no Pacaembu davam uma pequena amostra que o técnico Abel Braga, do Internacional, tem mesmo a preferência para ser o substituto do problemático Leão. ?Olha, eu não tenho motivo de esconder: a diretoria de futebol já conversou com Abel Braga e com o Renato Gaúcho. Por mim, eles vão fazer outra loucura. Vindo um deles vamos gastar dinheiro que não temos. Por mim, a solução seria o Tite ou o Ivo Wortmann. Mas há uma grande vontade de gastar que eu não entendo?, disse o presidente do Cori - Conselho de Orientação e Fiscalização do Corinthians -, Antônio Roque Citadini. Os conselheiros comentam assustados os números que Abel ouviu. Renato Duprat ofereceu R$ 400 mil mensais por um contrato de três anos. E ainda R$ 50 mil para o seu auxiliar Leomir de Souza. A Renato Gaúcho a proposta foi mais modesta: R$ 200 mil mensais. Há a certeza que Tite e Ivo aceitariam R$ 80 mil mensais. Entre salários e multa para se ver livre de Leão, o Corinthians gastou R$ 7,5 milhões. Essa conta será apresentada por Alberto Dualib ainda este mês. A oposição promete fazer ?um carnaval? com o desperdício de dinheiro com Leão. A pequena torcida no Pacaembu insistiu em três coros: ?Roger chinelinho, vai embora e leva o Marinho.? Outro foi ?Fora Magrão?. O mais alto, no entanto, foi ?Dualib ladrão, fora do Timão?, recado direto ao presidente corintiano.