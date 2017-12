Para Rummenigge, Argentina e Espanha são as favoritas Fascinado pelas goleadas impostas pela Argentina e a Espanha na primeira fase da Copa do Mundo, o ex-jogador alemão Karl-Heinz Rummenigge disse nesta quarta-feira que as duas seleções são as que demonstraram mais força até o momento no Mundial. "Quem são os favoritos? Argentina e Espanha fizeram jogos extraordinárias e são tecnicamente brilhantes. Estão no mais alto nível", comentou o presidente do Bayern de Munique. Ele, no entanto, comentou que a seleção brasileira está evoluindo dentro da competição. "Os torcedores brasileiros não têm motivo para preocupação. O Brasil está melhorando e grandes jogadores, como Ronaldo, estão entrando no ritmo de competição", disse. Rummenigge considera que a Alemanha vai ter uma difícil partida nas oitavas-de-final, contra a Suécia - os nórdicos ficaram atrás dos britânicos na classificação do Grupo B. "A Inglaterra tem um ótimo time, mas Rooney não está em boa forma e Beckham não está jogando tudo o que sabe", analisou. O confronto entre os donos da casa e os suecos acontece, no sábado, em Munique.