Para Schelotto, Bielsa desprezou Boca A seleção da Argentina treina para a estréia das Eliminatórias, sábado, contra o Chile, e já conta com um crítico de peso. O ?corneteiro? do momento é Guillermo Barros Schelotto, ídolo do Boca Juniors, que resolveu abrir fogo contra o técnico Marcelo Bielsa. Na opinião do meia, o treinador desprezou o atual campeão da Libertadores da América ao optar pela convocação de "estrangeiros" como base da equipe. "O Boca venceu três vezes o título sul-americanos nos últimos quatro anos e não tem ninguém convocado", constatou Schelotto. "Trata-se de uma equipe vencedora, que joga bem, mas parece que não agradamos a Bielsa. Sei lá..." As reclamações do craque, de 30 anos, foram publicadas na edição desta quinta-feira do La Nación, um dos mais importantes jornais argentinos. Ele reclamou ainda dos privilégios que teriam os atletas que atuam fora do país e argumentou que não é necessário emigrar para provar valor. "Há jogadores do Boca Juniors, por exemplo, que mereciam ser lembrados", frisou. Um dos nomes que lhe ocorreram foi o de Carlos Tévez, atacante e revelação da equipe. Mas há também uma ameaça à atividade esportiva na Argentina. A Justiça volta a estudar a possibilidade de suspender os torneios de futebol, se continuarem a se repetir atos de violência. Os incidentes mais recentes ocorreram domingo, no jogo entre Boca e Chacarita Juniors.