Para Scolari, "Dream Team" é o Milan O Real Madrid é o time mais badalado do mundo, está acabando de comemorar o seu centenário e conta com Ronaldinho, o jogador mais premiado do ano. Mas para Luiz Felipe Scolari, o verdadeiro "Dream Team" é outro. Em longa entrevista publicada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o treinador brasileiro se derramou em elogios ao Milan. "São dois grandes times, mas prefiro o Milan ao Real Madrid. É uma equipe que funciona melhor." Em sua análise sobre o time italiano - que é líder isolado no campeonato nacional e também na Copa dos Campeões -, Scolari se permitiu alguns comentários que soam meio exagerados. Por exemplo: "Vejo muita semelhança entre este Milan e a Seleção Brasileira de 1970. Leia mais no Jornal da Tarde