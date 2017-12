Para seleção do Japão, calor não será problema na estréia A delegação japonesa acredita que as altas temperaturas que vêm sendo registradas nesses primeiros dias de Mundial causaram problemas para a Inglaterra, no jogo contra o Paraguai, e poderão beneficiar o Japão na partida contra a Austrália, nesta segunda-feira. "Foi muito mais complicado durante a Copa da Ásia", afirmou neste domingo o técnico Zico, quando perguntado se o calor estava sendo um dos protagonistas da Copa. O treinador brasileiro disse que, durante a competição asiática, vencida pelo Japão, os jogos foram disputados com temperaturas acima dos 30ºC e com 90% de umidade. Estima-se que fará muito calor durante o jogo entre Japão e Austrália, que será disputado às 15 horas, horário local. "Não vejo problema com o calor porque temos uma grande capacidade de resistência", ressaltou o zagueiro e capitão da equipe, Tsuneyasu Miyamoto, logo após o último treinamento antes da viagem para o local da partida de estréia, em Kaiserslautern. Japão e Austrália estão no grupo F, o mesmo de Brasil e Croácia, que se enfrentam nesta terça, em Berlim.