Para Sérgio, torcida joga com Palmeiras A ascensão do Palmeiras no Campeonato Brasileiro está diretamente ligada ao crescimento de público em jogos no Parque Antártica. Essa é a opinião do goleiro Sérgio. "Nossa arrancada só aconteceu graças à torcida. O time engrenou a partir do momento em que o torcedor passou a ir ao estádio incentivar a equipe. Para o volante Corrêa, é impossível não comparar a nova onda de empolgação com a ocorrida no ano passado, quando o Palmeiras venceu a Segunda Divisão com uma média de 23.471 pagantes na reta final do torneio. A presença da torcida no Parque Antártica ainda não é tão grande quanto naquela época, mas vem crescendo. Como mandante, o Palmeiras já é o segundo em média de torcida - só perde para o Corinthians. "Ficou provado na Série B que, quando a torcida joga junto, o Palmeiras dificilmente é batido em casa", diz Corrêa. Vale lembrar que os próximos dois jogos do Palmeiras serão no Parque: contra Guarani, sábado, e contra o Flamengo, dia 28.