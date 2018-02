Para Sornoza, boa atuação servirá para ganhar confiança no Fluminense

Depois de um péssimo início de ano, o Fluminense lavou a alma com a goleada da última quinta-feira sobre o Salgueiro, por 5 a 0, pela Copa do Brasil. E o grande nome desta vitória foi o meia Sornoza. Depois de algumas atuações decepcionantes, o equatoriano respondeu com uma atuação de gala, marcando um gol e dando assistências para outros três.

"Primeira vez que dei três assistências em uma só partida. Me sinto muito contente por todos os meu companheiros, pela oportunidade, pelo apoio. Espero seguir assim, estou muito feliz no Fluminense", declarou nesta sexta.

Sornoza ainda não havia dado uma resposta ao técnico Abel Braga desde a grave lesão sofrida no ano passado, que o afastou de quase todo o Campeonato Brasileiro. Por isso, vinha sendo bastante criticado pela torcida. Agora, ele espera ganhar confiança para o restante da temporada.

"Ano passado, iniciei muito bem o campeonato. Esse ano, foi o contrário, não comecei tão bem, mas recuperei. Depois da lesão, não era o mesmo de quando cheguei ao Fluminense, mas graças à confiança do professor Abel e dos meus companheiros, creio que as coisas irão pelo melhor caminho. Espero sempre ajudar o Fluminense", projetou.

O equatoriano também considerou que a pausa de 12 dias, após a eliminação na Taça Guanabara, foi fundamental para a reação do Fluminense. "Tivemos uma parada muito boa para nós, pois pudemos corrigir alguns erros que vínhamos cometendo. Essa partida foi muito importante, fizemos um grande trabalho e aproveitamos os espaços que o adversário nos deu ao máximo."