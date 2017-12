Para Suker, Croácia irá superar o Brasil no Grupo F da Copa Deslumbrado pela terceira colocação na Copa do Mundo da França, em 1998, o ex-jogador Davon Suker afirmou nesta segunda-feira que a Croácia surpreenderá ao ficar na primeira posição do Grupo F da Copa da Alemanha, à frente de Brasil, Japão e Austrália. "Vou surpreender a todos, tenho certeza de que ganharemos nosso Grupo", afirmou Suker ao jornal Jutarnji List. "O futebol visto na Alemanha não será bom tecnicamente, mas será muito emocionante e disputado", completou o ex-atacante, que foi o artilheiro do Mundial de 98, com seis gols. Apesar da declaração, o ex-atleta disse que a equipe comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira é uma das favoritos para ficar com o título na Alemanha. "Os brasileiros certamente chegarão às semifinais e apenas a Inglaterra poderá pará-los", comentou o jogador, que disse acreditar que a Espanha também irá surpreender. Para o ex-jogador do Real Madrid - ele defendeu o clube entre 1996 e 1999 -, os destaques da competição serão Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. "Apesar de uma péssima temporada, Ronaldo se preparará bem e vencerá, conseguindo bater o número de gols de Gerd Müller (que detém o maior número de gols em Copas do Mundo, com 14 gols ao todo, dois a mais que o brasileiro)". No time croata, ele vê como possível destaque o artilheiro Dado Prso, que é o principal astro da seleção comandada pelo técnico Zlatko Kranjcar e atua no escocês Rangers.