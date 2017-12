Para técnico, Corinthians perdeu para ele mesmo a final da Copinha

Para o técnico Osmar Loss, o Corinthians perdeu o título da Copa São Paulo mais por erros da sua equipe do que por méritos do Flamengo. O alvinegro chegou a ir para o intervalo vencendo por 2 a 0, mas levou o empate com menos de dez minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, o Flamengo venceu por 4 a 3.

"Está sendo muito doloroso. Quando você perde para um adversário que te massacra é uma coisa, mas derrota para você mesmo é mais dolorosa", disse o treinador.

Loss lamentou principalmente o fato de o time não ter conseguido segurar o Flamengo na volta para o segundo tempo. "É natural o time que está perdendo por 2 a 0 voltar mais animado após o intervalo. Eles partem para o tudo ou nada, entram pilhados em campo. Era o momento de a gente segurar cinco ou dez minutos", disse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi a terceira final de Copa São Paulo seguida que Loss disputou com o Corinthians. Em 2014, o treinador perdeu a final para o Santos. No ano passado, bateu o Botafogo-SP por 1 a 0.