Para técnico da Austrália, Ronaldo é "muito perigoso" O técnico da seleção da Austrália, o holandês Guus Hiddink, afirmou neste sábado que desconfia das condições do atacante brasileiro Ronaldo, que "pode parecer que está dormindo em campo", mas continua "sendo muito perigoso" e pode definir um jogo "em um ou dois segundos". Em entrevista coletiva a jornalistas presentes ao hotel onde sua seleção está concentrada, em Munique, Hiddink elogiou o camisa 9 do Brasil. "Eu não leio os jornais que falam do Ronaldo (referindo-se a comentários sobre o peso do jogador, suas saídas noturnas e problemas de saúde). Mas eu o conheço e sei que ele pode, de repente, nos trazer muito perigo". E ressaltou: "Além disso, o Brasil não é somente Ronaldo. Existem vários outros jogadores, como Robinho, Adriano, e todos eles são perigosos". O capitão da equipe australiana, Mark Viduka, concorda com o treinador. "Ronaldo é um atacante de classe mundial. Tem altos e baixos, como todos os jogadores, mas é perigoso. Mesmo fora de forma, continua sendo um dos melhores atacantes do mundo". Brasil e Austrália, que dividem a liderança do grupo F, com três pontos, se enfrentam neste domingo, em Munique.