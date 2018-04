Para técnico da Colômbia, Argentina é 'a melhor do mundo'

O técnico da seleção colombiana, Jorge Luis Pinto, disse que a equipe argentina "é a melhor do mundo", mesmo com a derrota para a própria Colômbia por 2 a 1, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Veja também: Classificação Calendário / Resultados "Continuo dizendo que para mim esta Argentina é a melhor equipe do mundo, é a melhor que vi nos últimos 20 anos. Apresenta muitas virtudes e uma técnica coletiva sensacional", comentou Pinto ao fim do jogo. O técnico se mostrou se mostrou feliz com a vitória, que levou a Colômbia temporariamente ao segundo lugar da classificação. A equipe soma oito pontos, um a menos que a líder Argentina. "Ganhamos os pontos, aumentamos a confiança. Mas tenho que esclarecer posições para o futuro. Reconheço que falta muita coisa. Se avaliarmos a Colômbia pelo primeiro tempo, foi uma tristeza, mas ficamos felizes no segundo, com os gols e a vitória", disse. Pinto reconheceu, além disso, que a equipe falhou na pressão e na marcação, especialmente no primeiro tempo. A Colômbia também se "descuidou" na jogada do gol do astro argentino Lionel Messi, criticou.