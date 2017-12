Para técnico da Inglaterra, o que valeu foram os três pontos O técnico Sven-Göran Eriksson reconheceu que a atuação da Inglaterra esteve longe de ser brilhante. Mas comemorou bastante a vitória sobre o Paraguai, por 1 a 0, neste sábado, em Frankfurt: "Nós queremos ganhar a Copa e para isso precisamos jogar melhor do que isso, é claro. Mas foi muito importante estrear com uma vitória", disse Eriksson. Para ressaltar a importância da vitória, o técnico lembrou o retrospecto recente da Inglaterra em estréias em torneios importantes: "Na Copa de 2002, começamos empatando com a Suécia. Em Portugal (Eurocopa de 2004), perdemos para a França. Por isso digo que foi muito bom estrear com os três pontos", disse Eriksson. O meia Frank Lampard, escolhido pela Fifa como o melhor jogador em campo neste sábado, também reconheceu que a Inglaterra poderia ter rendido mais, principalmente na etapa final. "Não foi fácil. O Paraguai é um time muito bom e o calor estava de matar pra gente. No segundo tempo, por causa do calor, recuamos, diminuímos o ritmo e o Paraguai veio para cima. Mas soubemos fazer o necessário para sair com a vitória. Sabíamos que seria assim e estávamos preparados. Numa Copa, só enfrentaremos times difíceis." Eriksson também reclamou do calor. "Foi o primeiro dia realmente quente que enfrentamos desde que chegamos aqui na Alemanha (segunda-feira)". O técnico disse que o pior momento da equipe foi logo no início da etapa final. "Voltamos mais pobres para o segundo tempo." Eriksson chegou a tirar um atacante (Michael Owen) para colocar mais um meio-campista (Downing). Depois, trocou um meia ofensivo (Joe Cole) por um volante (Hargreaves). Tudo para segurar o resultado. O treinador ressaltou o trabalho do sistema defensivo inglês. ?Nossos zagueiros foram fantásticos?, disse. O próximo jogo da Inlgaterra é dia 15, contra Trinidad & Tobago, em Nuremberg.