Para técnico da Ucrânia, goleada foi um conto de fadas Para o técnico Oleg Blokhin, a goleada da Ucrânia por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, nesta segunda-feira, em Hamburgo, foi um alívio depois da desastrosa estréia contra a Espanha, quando os ucranianos foram derrotados também por 4 a 0. "Foi como um toque da fada madrinha na Cinderela. Tudo ficou maravilhoso, com a uma bela carruagem e elegantes cavalos", comparou o treinador. "Estou muito feliz com o que aconteceu no jogo. Foi uma partida decisiva e conseguimos fazer as coisas funcionarem ao nosso favor. Fizemos um grande trabalho", comemorou Oleg Blokhin. "Depois de perdermos por 4 a 0 para a Espanha, não poderíamos fazer outra coisa a não ser mostrarmos do que éramos capazes nesta partida", disse o atacante Andriy Voronin. "Nós tivemos um pouco de sorte. O nosso objetivo é passar por esta fase e espero que este resultado nos embale para continuar e conquistar a vaga."