Para técnico do Milan, Pato é melhor do que Ronaldinho

Arte/AE Ronaldinho Gaúcho passa por fase delicada no Barcelona, enquanto Pato está sendo preparado para assumir uma vaga no time principal do Milan; torcida brasileira acredita nos dois juntos na seleção ROMA - O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, afirmou nesta quarta-feira que o atacante Alexandre Pato, ex-Internacional, é melhor do que Ronaldinho Gaúcho. Vote: Quem é melhor? Ronaldinho fica de fora do treino da seleção desta quarta Pato, que completou 18 anos recentemente, poderá jogar com a camisa do Milan a partir de janeiro do próximo ano, quando o clube estará autorizado a inscrevê-lo oficialmente no Campeonato Italiano. "Foi só observar o Pato em ação no Mundial sub-21 [com a seleção brasileira] para perceber que ele é um fenômeno, com velocidade impressionante, força nas finalizações e faro de gol. O que mais posso dizer desse atacante?", perguntou Ancelotti. O técnico do Milan também contou que poderá mexer no esquema tático do time para poder encaixar Pato. "Vou pensar para buscar a melhor forma de utilizá-lo. Não existem regras fixas no futebol. Talvez eu possa jogar com apenas um ponta", disse o treinador ao jornal Gazzetta dello Sport. Enquanto aguarda a inscrição para atuar, Pato segue treinando no Milan para manter a forma física. Já Ronaldinho Gaúcho, citado por Ancelotti, está na seleção brasileira, que se prepara no Rio para os jogos contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 2010. Na Espanha, Ronaldinho tem enfrentado problemas no Barcelona e não é mais titular absoluto do time. Até a torcida tem pegado no pé do brasileiro, que já chegou a ser sondado pelo próprio Milan na intertemporada do futebol europeu.